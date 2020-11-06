Медики выявили 11 очагов коронавируса в Псковской области

ПСКОВ, 6 ноября. /ТАСС/. Медики зафиксировали 11 очагов заражения коронавирусом на территории Псковской области, общее число инфицированных в которых составляет 257. Об этом сообщил в пятницу руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук в ходе заседания регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

"Под наблюдением находятся 11 вспышек с общим числом пострадавших 257. Это невельская межрайонная больница (14 человек), псковский филиал академии ФСИН (29 человек), колледж искусств Римского-Корсакова", - сказал Нестерук. Он добавил, что среди очагов несколько предприятий, учебных и социальных учреждений, а также домов-интернатов для престарелых.

На данный момент в регионе зафиксировано 8 646 случаев заражения, 4 744 человек выздоровели, 70 пациентов умерли. Власти области из-за угрозы распространения инфекции перевели на закрытый режим работы все социальные учреждения, включая интернаты для престарелых граждан, а также запретили проводить массовые мероприятия. Карантин по коронавирусу в регионе продлен до 30 ноября.