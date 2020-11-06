Тверские власти обяжут магазины и перевозчиков не обслуживать клиентов без масок

ТАСС, 6 ноября. Магазины, торговые центры и перевозчиков в Тверской области с 9 ноября обяжут обслуживать клиентов и покупателей только при наличии защитных масок, сообщил в пятницу глава региона Игорь Руденя в прямом эфире телеканала "Россия-24 - Тверь".

"Мы вводим обязанность работников магазинов и торговых центров обслуживать покупателей, которые находятся в индивидуальных масках, которые предписаны главным санитарным врачом", - сказал Руденя.

Кроме того, как отметил губернатор региона, также с 9 ноября предоставлять услуги только при наличии защитных масок обяжут и перевозчиков.

В Тверской области в настоящее время с ограничениями работают фитнес-центры, кафе и рестораны, с ограничениями допускается проведение на открытом воздухе выставочных и культурных мероприятий, в том числе концертов. Отменены запреты на очную работу образовательных учреждений, возобновили работу музеи, театры и кинотеатры, магазины и предприятия сферы торговли, гостиницы, санатории, дома отдыха.

По данным оперативного штаба на 6 ноября, в Тверской области зарегистрировано 10 547 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки - 171, 6 150 человек выздоровели, 338 пациентов умерли. В регионе развернуто 1 595 коек для лечения пациентов с коронавирусом, с 9 ноября планируется ввести еще 141 койку в Зубцовской и Кашинской центральных районных больницах, общее количество мест в госпиталях достигнет 1 736.