Власти США требуют с россиянки Осиповой залог в $10 тыс. за освобождение

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Американские власти не намерены немедленно выпускать на свободу россиянку Богдану Осипову, обвиненную в похищении собственного ребенка и вывозе его за границу, несмотря на соответствующее решение федерального суда Канзаса и апелляционного суда, а также то, что она находится в заключении уже более месяца после полностью отбытого срока наказания.

"Теперь они не выпускают Богдану и требуют с нас залог в $10 тыс. в качестве гарантии того, что Богдана никуда не денется и будет присутствовать [в режиме] онлайн на заседании, где ей вынесут новый приговор - тот самый, по которому она уже отбыла наказание", - сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС Энтони Филипюк, отчим Богданы.

"Самое удивительное [то], что с требованием по залогу к нам позвонили из офиса, осуществляющего надзор за осужденными, из штата Канзас, хотя, согласно решению федерального суда, дело Богданы переведено в такой же офис восточной части Нью-Йорка. Кроме того, по решению федерального судьи освобождение Богданы должно быть проведено "немедленно и на стандартных условиях", - напомнил отчим. - Но, как мы видим, никто не намерен его исполнять: Богдану не выпускают и требуют залог в сумме, которой у нас не может быть, мы и так потратили все возможные деньги, влезли в долги, чтобы оплатить три команды адвокатов. Откуда еще тысячи долларов?"

Тот факт, что делом о залоге опять занимаются канзасские власти, - это незаконно, а требование залога и нежелание отпускать Осипову, уже отсидевшую в тюрьме сверх положенного срока - "злоупотребление служебным положением и нарушение всех мыслимых человеческих прав и прав гражданина", считает Филипюк.

5 ноября федеральный окружной суд Канзаса распорядился немедленно освободить россиянку Осипову, а слушание по вынесению повторного приговора для нее провести в режиме видеоконференции. Слушание назначено на 8 января 2021 года. До этого срока россиянка, согласно решению судьи, должна находится на свободе, но под надзором властей.

Дело многодетной матери

В июне 2019 года Осипова, задержанная двумя годами ранее по обвинению в вывозе общего с американским гражданином Брайаном Мобли ребенка из США в Россию, судом города Уичито была приговорена к семи годам тюремного заключения. Согласно вердикту, ее признали виновной по статье "Международное похищение ребенка одним из родителей" и по двум пунктам статьи "Вымогательство международного масштаба". Она также обязана была выплатить более $18 тыс. бывшему мужу в качестве компенсации понесенных судебных издержек. Осипову отправили отбывать наказание в тюрьму города Данбери (штат Коннектикут).

Однако в конце августа этого года вердикт канзасского суда был пересмотрен апелляционным судом. В своем решении инстанция обязала судью Канзаса вынести новый приговор, поскольку оставила в силе только обвинения в адрес Осиповой в похищении собственного ребенка, тогда как остальные статьи признала безосновательными. В соответствии с новым приговором гражданке РФ могло быть назначено максимальное наказание в виде трехлетнего тюремного заключения, срок которого должен был истечь 27 сентября. Это означает, что после указанной даты она находится в американской тюрьме сверх допустимого срока уже более месяца.

У 40-летней Осиповой, имеющей гражданство РФ и США, трое несовершеннолетних детей, в том числе младшие дочери от брака с американцем Мобли. Дети в настоящее время проживают с опекуном - тетей Богданы - в Калининградской области.

Власти Соединенных Штатов обвинили женщину в том, что в 2014 году она, будучи беременной, вывезла с территории страны на родину дочь без согласования с супругом, американским гражданином, с которым уже был начат бракоразводный процесс, что по закону недопустимо. Их младшая дочь родилась уже на территории России. Судом РФ вывоз всех детей Осиповой за границу запрещен до достижения ими совершеннолетия.