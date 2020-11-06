В Одессе 7 ноября объявлен траур в связи со смертью Михаила Жванецкого

КИЕВ, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Одессы объявили 7 ноября днем траура в городе в связи со смертью сатирика Михаила Жванецкого. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Одесского городского совета.

"В связи со смертью выдающегося одессита, который прославил Одессу на весь мир, почетного гражданина Одессы, народного артиста Украины, президента Всемирного клуба одесситов, писателя-сатирика Михаила Михайловича Жванецкого 7 ноября 2020 года в Одессе объявлено днем скорби", - отмечается в нем.

В память о Жванецком на зданиях города будут приспущены флаги с траурными лентами.

Писатель и сатирик Михаил Жванецкий умер в пятницу, 6 ноября, в возрасте 86 лет.

Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе, где окончил институт инженеров морского флота, а затем работал в торговом порту. В 1963 г. во время одесских гастролей Ленинградского театра миниатюр он познакомился с руководителем театра Аркадием Райкиным, который включил произведения писателя в репертуар театра. По произведениям Жванецкого, которые писатель также исполнял на телевидении, созданы многочисленные спектакли, изданы книги. В частности, он автор сборников "Моя Одесса", "Год за два" и других.