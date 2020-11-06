{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом

Общее число умерших в столице достигло 7 215

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 75. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 75 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего в столице умерли 7 215 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 456 689 случаев заражения, из них 6 253 за последние сутки. Выздоровели 332 984 человека. 

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Минобороны опубликовало архивные документы о параде в Москве 7 ноября 1941 года
Часть опубликованных документов рассказывает также о другом военном параде, проведенном 7 ноября 1941 года в Куйбышеве
Читать полностью