В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 75. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 75 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего в столице умерли 7 215 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 456 689 случаев заражения, из них 6 253 за последние сутки. Выздоровели 332 984 человека.