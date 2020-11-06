Власти США требуют остановить процесс освобождения Осиповой из-за ложных показаний

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Американские власти потребовали приостановить процесс освобождения россиянки Богданы Осиповой из-за предоставленных ею ложных показаний, касающихся места ее проживания. Об этом говорится в решении, подписанном в пятницу федеральным прокурором Стивеном Макаллистером.

"Соединенные Штаты требуют суд (федеральный суд Канзаса - прим. ТАСС) остановить процедуру освобождения", - отмечается в документе. Как поясняет прокурор, причина этого заключается в предоставлении в апелляции Богданой Осиповой показаний, которые не отражают правды о месте ее проживания после освобождения и в ожидании нового приговора. Осипова гарантировала, что будет проживать с отчимом и матерью в доме нью-йоркского района Квинс. "Однако этот факт, согласно Службе надзора за осужденными, является ложным", - утверждает прокурор. По его данным, "отчим и мать осужденной в настоящее время проживают в России".

На время приостановки процедуры освобождения правительство США намерено подать иск в апелляционный суд о необходимости издать новое решение по условиям освобождения россиянки в ожидании нового приговора, назначенного на 8 января 2021 года.

Как пояснил корреспонденту ТАСС отчим Осиповой Энтони Филипюк, в последние несколько дней он действительно проживает с женой в России, поскольку "квартира в Квинсе не соответствовала требованиям, предъявляемым судебными властями для проживания Богданы, - обеспечить ее отдельной комнатой". "В Квинсе у нас была однокомнатная квартира, поэтому мы нашли для нее другое жилье в Нью-Йорке, у наших друзей, где Богдане будет предоставлена отдельная комната", - пояснил отчим.

Накануне, 5 ноября, федеральный окружной суд Канзаса распорядился немедленно освободить россиянку Богдану Осипову, а слушание по вынесению повторного приговора для нее провести в режиме видеоконференции. Слушание назначено на 8 января 2021 года, до этого срока россиянка, согласно решению судьи, должна находиться на свободе, но под надзором властей.

Американские власти также потребовали с семьи Осиповой залог в $10 тыс. в качестве гарантии того, что россиянка будет присутствовать онлайн на заседании, где ей вынесут новый приговор.

Дело многодетной матери

В июне 2019 года Осипова, задержанная двумя годами ранее по обвинению в вывозе общего с американским гражданином Брайаном Мобли ребенка из США в Россию, судом города Уичито была приговорена к семи годам тюремного заключения. Согласно вердикту, ее признали виновной по статье "Международное похищение ребенка одним из родителей" и по двум пунктам статьи "Вымогательство международного масштаба". Она также обязана была выплатить более $18 тыс. бывшему мужу в качестве компенсации понесенных судебных издержек. Осипову отправили отбывать наказание в тюрьму города Данбери (штат Коннектикут).

Однако в конце августа этого года вердикт канзасского суда был пересмотрен апелляционным судом. В своем решении инстанция обязала судью Канзаса вынести новый приговор, поскольку оставила в силе только обвинения в адрес Осиповой в похищении собственного ребенка, тогда как остальные статьи признала безосновательными. В соответствии с новым приговором гражданке РФ могло быть назначено максимальное наказание в виде трехлетнего тюремного заключения, срок которого должен был истечь 27 сентября. Это означает, что после указанной даты она находится в американской тюрьме сверх допустимого срока уже более месяца.

У 40-летней Осиповой, имеющей гражданство РФ и США, трое несовершеннолетних детей, в том числе младшие дочери от брака с американцем Мобли. Дети в настоящее время проживают с опекуном - тетей Богданы - в Калининградской области.

Власти Соединенных Штатов обвинили женщину в том, что в 2014 году она, будучи беременной, вывезла с территории страны на родину дочь без согласования с супругом, американским гражданином, с которым уже был начат бракоразводный процесс, что по закону недопустимо. Их младшая дочь родилась уже на территории России. Судом РФ вывоз всех детей Осиповой за границу запрещен до достижения ими совершеннолетия.