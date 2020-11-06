Власти Аргентины отменили введенный в марте режим обязательной изоляции в столице

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 ноября. /ТАСС/. Правительство Аргентины приняло решение заменить режим обязательной изоляции, введенный в столице в марте из-за пандемии, на более мягкие ограничения. Об этом заявил в пятницу президент страны Альберто Фернандес.

"Город Буэнос-Айрес теперь переходит к режиму обязательного превентивного дистанцирования", - сказал глава государства.

Режим обязательной изоляции был введен по всей Аргентине 20 марта. В части регионов позже его заменили на режим обязательного дистанцирования. К настоящему моменту число заболевших в Аргентине превысило 1,2 млн человек, умерли свыше 32 тыс.