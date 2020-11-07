Минобороны опубликовало архивные документы о параде в Москве 7 ноября 1941 года

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Минобороны России опубликовало архивные материалы о подготовке и проведении исторического парада на Красной площади 7 ноября 1941 года. Материалы продолжают серию публикаций документов времен Великой Отечественной войны, ознакомится с ними можно в разделе "7 ноября 1941. Москва. Красная площадь" на сайте военного ведомства.

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"Ноябрьский парад в столице стал знаковым событием, переломным рубежом битвы за Москву. Он показал, что несмотря на колоссальные трудности, на упорные кровопролитные бои у стен Москвы, столица сдана врагу не будет. Именно после этого парада, проведенного в самый грозный час войны, тысячи молодых людей со всех уголков страны стремились записаться добровольцами", - отметили в российском военном ведомстве.

В министерстве напомнили, что документы о Великой Отечественной войне из фондов Центрального архива Минобороны России опубликованы в рамках деятельности военного ведомства по охране и защите исторической правды, противодействию фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны.

Парад 7 ноября 1941 года готовился в обстановке, когда на западе от Москвы шли упорные и ожесточенные бои. Враг не должен был узнать о готовящихся торжествах. Из представленной в разделе справки-доклада коменданта Москвы генерал-майора Кузьмы Синилова следует, что в период подготовки парада в официальных документах он именовался "операцией войск московского гарнизона".

В параде были задействованы пехотинцы, танкисты, моряки, зенитчики, артиллеристы, кавалеристы, пулеметчики, минометчики, связисты, саперы и медики - большая часть участников до последнего не знала, что им предстоит пройти по Красной площади в парадном строю.

В день парада был значительно усилен пропускной режим на Красную площадь: в опубликованных в разделе списках на допуск людей и автомобилей, утверждавшихся лично комендантом города, говорится, что 7 ноября 1941 года на Красную площадь, кроме участников парада, всего были допущены 41 человек и 4 служебных автомобиля.

"Операция войск московского гарнизона"

Документы свидетельствуют о тщательной подготовке Московского гарнизона к параду, несмотря на тяжелейшую обстановку на фронте. Операция была скурпулезно продумана: построение пехоты и техники, посыпка песком прилегающей территории, обеспечение порядка, маршруты прибытия и убытия частей, наличие на местах средств связи, регулировщиков, тракторов, ветеринаров.

Среди опубликованных документов имеется схема движения парадных расчетов. Часть техники и военнослужащих, как и перед Парадом Победы в наши дни, выстраивалась на Манежной площади и улице Горького (теперь Тверская - прим. ТАСС). Всего к параду было привлечено около 30 тыс. человек личного состава, 140 артиллерийских орудий разных калибров, 160 танков, 232 автомобиля.

"Войска строятся в течение - 20 мин. Построение заканчивается за 15 м. до начала. Части выступают с таким расчетом, чтобы двигаясь без остановок, прибыть на площадь не ранее 35 м. и не позднее 15 мин. до начала операции", - следует из доклада-справки коменданта Москвы о количестве выводимых на парад войск.

Согласно документам архива, на весь парад отводился 1 час 1 минута 20 секунд. Так, по пять минут должны были занять объезд войск и речь, 1 минута 20 секунд отводилась на салют, полчаса - на прохождение пеших расчетов. Конница и артиллерия на механической тяге должны были проследовать в течение 10 минут. Столько же времени по Красной площади должны были идти танки, среди которых 40 новейших на тот момент танков Т-34.

Парад боевых резервов

Часть опубликованных документов рассказывает также о другом военном параде, проведенном 7 ноября 1941 года. В Куйбышеве (теперь Самара - прим. ТАСС) по приказу Маршала Советского Союза Ворошилова состоялся так называемый парад боевых резервов.

Этот парад включал в себя также воздушную часть. Согласно приказу командующего ВВС Приволжского военного округа летчикам и техперсоналу потребовалось всего три дня, чтобы сосредоточиться к параду, провести тренировочные полеты, организовать связь, материальное обеспечение, подготовить технику, а также наладить координацию с наземной частью парада.

Из опубликованного журнала боевых действий 102-й гвардейской стрелковой дивизии (в 1941 году 65-я стрелковая - прим. ТАСС) можно узнать о совершенном дивизией марше в Куйбышев для участия в параде. Дивизию сняли с маньчжурской советско-китайской границы, за несколько дней она по железной дороге преодолела тысячи километров, приняла участие в параде и сразу же проследовала в состав Волховского фронта.

"На вас смотрит весь мир"

7 ноября с трибуны Мавзолея к воинам Красной Армии обратился Иосиф Сталин. "На вас смотрит весь мир, как на силу, способную уничтожить грабительские полчища немецких захватчиков. На вас смотрят порабощенные народы Европы, подпавшие под иго немецких захватчиков, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойными этой миссии!", - призвал Верховный Главнокомандующий.

С Красной площади войска ушли прямо на фронт, и в ходе масштабного контрнаступления Красной армии всего через месяц отбросили врага от столицы на 160-200 км.