Музей Победы открывает онлайн-выставку к годовщине парада 1941 года

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Музей Победы открывает на своем сайте в субботу виртуальную выставку "С парада - на фронт", приуроченную к 79-летию военного парада 1941 года на Красной площади. Об этом сообщил ТАСС директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

"Проведение парада имело огромное значение для поднятия морального духа не только армии, но и всей страны. Наша электронная выставка откроет не только малоизвестные страницы истории парада на Красной площади, но и расскажет о военных парадах, которые 7 ноября 1941 года прошли еще в двух городах - в Куйбышеве (сейчас - Самара) и Воронеже", - сказал собеседник агентства.

На виртуальной выставке покажут около 100 оцифрованных документов - фотографии, карты, плакаты, газетные статьи. Подборку дополнят тематические аннотации. "Разделы экспозиции посвящены маскировке Кремля и других столичных зданий, заседанию Моссовета накануне парада, которое проходило на станции метро "Маяковская", организации обороны столицы", - сообщили в пресс-службе музея.

На выставке также можно увидеть кадры, запечатлевшие, как колонны участников парадов на Красной площади и площади в Воронеже маршем отправлялись прямо на фронт. В онлайн-экспозицию вошли и малоизвестные фотографии марша в Куйбышеве, где в те дни находилась дипломатическая столица СССР.

Ранее в пресс-службе департамента региональной безопасности Москвы сообщили ТАСС, что проведение 7 ноября традиционного торжественного марша, посвященного годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, отменено. Это связано с запретом на проведение публичных мероприятий в Москве для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Но, как добавили в департаменте, в столице запланирован ряд памятных мероприятий, приуроченных к 79-летию парада 1941 года. Это фотовыставки и инсталляции на Арбате, Манежной и Красной площадях - все они пройдут с соблюдением мер безопасности.