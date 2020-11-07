Гинцбург назвал сроки начала массовой вакцинации "Спутником V" в Москве и области

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Массовая вакцинация от коронавируса "Спутником V" не только лиц из групп риска может начаться в Москве и Московской области в течение двух недель. Об этом ТАСС сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Я думаю, в течение ближайших двух недель можно рассчитывать, что в Москве и Московском регионе вакцинация уже пойдет не по производственному принципу, а по территориальному. Это то, что называется массовой вакцинацией", - сказал он.

Гинцбург пояснил, что через две недели в гражданский оборот поступит гораздо большее число доз вакцины, чем поступало до сих пор. Так, в эти выходные начинает поставки компания "Генериум". Через две недели планирует начать работу площадка "Р-Фарма" и одновременно с ней "Биннофарм". "Все идет по плану. К концу ноября можно рассчитывать уже на полмиллиона доз вакцины, которые поступят в гражданский оборот. А в декабре - еще в три раза больше будет цифра", - отметил директор Центра Гамалеи.

Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе Минздрава РФ, партии вакцины против коронавируса "Спутник V", поступающие в регионы, предназначены пока только для групп риска, в частности для врачей и учителей.