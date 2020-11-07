В Аргентине заявили, что создают условия для быстрой сертификации вакцины "Спутник V"

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 ноября. /ТАСС/. Правительство Аргентины работает над тем, чтобы российская вакцина "Спутника V" смогла быстро пройти сертификацию в стране, когда завершатся все этапы испытаний. Об этом заявил в пятницу президент южноамериканской республики Альберто Фернандес в видеообращении, которое было показано на канале правительства в YouTube.

"Для нас возможность заключения этого межгосударственного соглашения с Россией - повод для спокойствия, потому что она дает нам повод думать, что мы сможем скоро получить вакцину, и мы приложим все усилия, чтобы это случилось", - сказал глава государства.

По словам Фернандеса, аргентинские власти работают над тем, чтобы "Национальное управление по контролю за лекарственными средствами, продуктами питания и медицинскими технологиями Аргентины, когда наступит момент, быстро получило необходимую информацию для одобрения вакцины". Глава государства отметил, что республика также продолжает переговоры с другими компаниями для получения их препаратов от коронавируса. По словам Фернандеса, помимо 10 млн доз "Спутника V", в декабре Аргентина может получить 750 тыс. доз вакцины американской компании Pfizer. Страна также ведет переговоры с китайскими компаниями и ждет начало производства вакцин англо-шведской компании AstraZeneca в марте.

3 ноября Фернандес сообщил, что у страны есть возможность приобрести 25 млн доз вакцины "Спутник V" в период с декабря по январь. По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, вакцины для южноамериканской республики будут произведены партнерами РФПИ в Индии, Китае и Южной Корее.

В августе стало известно, что в Мексике и Аргентине будет запущено производство вакцины от коронавируса, разработанной учеными Оксфордского университета и англо-шведской компанией. Речь идет о выпуске 150-250 млн доз препарата, предназначенных для всех стран Латинской Америки, за исключением Бразилии.