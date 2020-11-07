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Синоптики рассказали, какая погода ожидает россиян зимой

По словам руководителя ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, зима в России будет несколько холоднее, чем в прошлом году
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Зима в России в этом году, по предварительным прогнозам, будет несколько холоднее, чем в прошлом, с осадками около нормы. Однако возможно, что она будет более снежной, сообщил ТАСС руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

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"Предварительный прогноз на эту зиму, что она будет несколько холоднее прошлой и с осадами около нормы. Может чуть-чуть выше будет снежный покров нынешней зимой", - сказал он, добавив, что снежный покров зависит от количества оттепелей.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что зима в этом году будет холоднее, чем в прошлом, однако температура все же будет около и выше нормы.

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