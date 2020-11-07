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В одном из детских садов Алеппо начали преподавать русский язык

В школах страны также можно изучать русский язык в качестве иностранного в дополнение к английскому и французскому

АЛЕППО /Сирия/, 7 ноября. /ТАСС/. Русский язык введен в программу обучения одного из детских садов в Алеппо как третий иностранный. Об этом рассказала журналистам преподаватель русского языка Елена Кравцова.

"Очень, очень большой спрос на русский язык. Невозможно даже передать вклад России в мир [в стране]. И в то, что Сирия вообще устояла. И мы вносим свою лепту в сирийско-российские дружеские отношения, учим деток", - сказал преподаватель, переехавшая с мужем в Алеппо еще в 1997 году.

По словам работников детского сада, после войны в Сирии резко возрос спрос на русский язык. В школах теперь его можно изучать в качестве иностранного в дополнение к английскому и французскому. Растет популярность русского и в вузах.

"В Сирии люди стали знакомиться с русскими людьми. Они видят, что это добрый народ, понравилось все это, и, конечно, очень хочется поехать в Россию и там работать или с кем-то знакомиться, поэтому все стали учить русский язык", - рассказала журналистам преподаватель-стажер Линда Алхалафи.

В Алеппо также готовят профильные курсы для тех, у кого есть планы на обучение в России.

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