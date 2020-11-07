В несогласованной акции в поддержку Фургала в Хабаровске приняли участие около 250 человек

ТАСС, 7 ноября. Несогласованная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала собрала в субботу около 250 человек в Хабаровске. Об этом сообщается на сайте администрации города.

"В несанкционированном митинге на площади Ленина в Хабаровске сегодня приняли участие менее 250 человек. Количество людей, собирающихся по субботам у здания правительства региона, снижается еженедельно", - говорится в сообщении.

Акция проходит в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавируса, и введенных ограничений на проведение массовых мероприятий. Из-за пандемии в крае продолжает действовать обязательный масочный режим, рекомендовано соблюдение социальной дистанции, поэтому все митингующие находятся под контролем силовых структур.

Сообщается, что за время акций в поддержку экс-губернатора края пресечено более 370 административных правонарушений. "По результатам рассмотрения дел судами принято 355 решений: выписано 236 штрафов на сумму более 2,5 млн рублей, 57 административных арестов, 39 - обязательные работы. Сотрудниками ГИБДД по Хабаровскому краю владельцам транспортных средств вручено 2 033 предостережения о недопустимости участия в несогласованных мероприятиях", - говорится в сообщении.

Несогласованные акции в поддержку Фургала проходят в регионе ежедневно с 11 июля. Они начались после задержания бывшего губернатора по подозрению в организации убийств предпринимателей и в покушении на убийство. Самые многочисленные митинги проходят по субботам.