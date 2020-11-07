Bloomberg: руководитель аппарата сотрудников Белого дома Медоуз заразился коронавирусом

ТАСС, 7 ноября. Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз заразился коронавирусом. Об этом в субботу со ссылкой на источники в окружении американского чиновника сообщило агентство Bloomberg .

По его данным, неясно, когда Медоуз узнал о том, что заразился, также неизвестно, есть ли у него какие-либо симптомы. Как указал источник, чиновник сообщил о заражении близкому кругу советников после выборов в США 3 ноября. Коронавирусом заразился и политтехнолог избирательной кампании Дональда Трампа Ник Трейнер, отмечает агентство.

Трамп в ночь на 2 октября сообщил в "Твиттере", что у него и его супруги выявлен коронавирус. Позже в тот же день глава государства прибыл в Медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. 5 октября президент покинул медучреждение и вернулся в Белый дом.

24 октября стало известно, что новая коронавирусная инфекция была обнаружена у руководителя аппарата вице-президента США Марка Шорта и советника Майкла Пенса Марти Обста, который не входит в число сотрудников администрации. Положительными оказались результаты анализов одного из помощников американского вице-президента Зака Бауэра, а также еще двух человек из ближайшего окружения Пенса.