В Железноводске в 2021 году создадут новый маршрут "Два поэта"

ПЯТИГОРСК, 7 ноября. /ТАСС/. Творческий терренкур "Два поэта", который свяжет Лермонтовский и Пушкинский скверы, создадут в Железноводске (Ставропольский край) в 2021 году за счет средств курортного сбора. Об этом сообщил ТАСС глава города-курорта Евгений Моисеев.

"Творческий терренкур "Два поэта" свяжет кольцом Лермонтовский и Пушкинский скверы, что позволит сделать снова кольцевым наш Лермонтовский терренкур, которому в этом году исполняется 120 лет", - сказал Моисеев.

По его словам, работы по воссозданию исторического маршрута начнутся весной 2021 года, на них будут направлены средства курортного сбора. "В рамках реставрации мы восстановим освещение и парковую мебель, а также мост, связывающий эти два пространства", - добавил глава курорта.

Железноводск располагается в Ставропольском крае и входит в регион Кавказских Минеральных Вод. Это известный бальнеологический, питьевой и грязевой курорт, в котором работают 24 санатория и 15 гостиниц. На курорте применяются питьевое лечение, грязелечение, минеральные ванны, ингаляции, аэротерапия. Железноводск входит в первую пятерку экологически чистых городов России.