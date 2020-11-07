В кабмине не поддержали введение наказания за нарушение ГОСТ по установке дорожных камер

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала законопроект депутата фракции ЛДПР в Госдуме Ивана Пиляева о введении уголовной ответственности за нарушение правил установки нестационарных фото- и видеокамер для контроля за дорожным движением. Текст отрицательного отзыва кабмина есть в распоряжении ТАСС.

Пиляев предложил дополнить Уголовный кодекс положением об ответственности за неисполнение требований по соблюдению ГОСТ Р 57145-2016 в части установки нестационарных специальных, работающих в автоматическом режиме камер для обеспечения контроля за дорожным движением на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах.

В комиссии напомнили, что согласно статье 2 закона "О стандартизации в Российской Федерации" данный ГОСТ "является документом по стандартизации и применяется на добровольной основе". "Таким образом, нарушение правил, которые содержатся в указанном ГОСТе носят рекомендательный характер, не может образовывать состав преступления", - говорится в проекте отзыва.

"Кроме того, установление мер уголовно-правового воздействия за деяние при отсутствии общественно опасных последствий должно быть основано на данных правоприменительной практики, однако в пояснительной записке к законопроекту не приводится обоснование предполагаемой законодательной инициативы, - сказано в документе. - Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект".