В Кемерове назвали причину загрязнения реки

ТАСС, 7 ноября. Сброс из засоренного городского коллектора стал причиной загрязнения реки Искитимки в центре Кемерова, вода в которой помутнела и приобрела красноватый оттенок. Об этом сообщил в субботу в "Instagram" заместитель губернатора Кузбасса Андрей Панов.

"Установлено, что источником загрязнения реки Искитимки стал ее правый приток - ручей Суховский. В него поступали сточные воды красного оттенка, стекавшие с рельефа местности. Сброс на рельеф шел из засоренного городского коллектора. Кроме того, возможным источником поступления загрязненных вод стала городская ливневая канализация", - написал Панов.

По его словам, аварийная служба ОАО "КЕМВОД" провела работы по устранению засора коллектора. На данный момент проблема решена. Информация направлена в полицию для установления виновных и привлечения их к ответственности.

Жители Кемерова в пятницу опубликовали в социальных сетях фотоснимки с набережной Искитимки, на которых видно, что вода в реке приобрела красноватый оттенок и стала мутной. Пользователи также сообщили, что переживают за судьбу уток, которые обитают на реке.

Река Искитимка протяженностью около 40 км протекает в Кемеровском районе и в городе Кемерове, в центральной части которого впадает в реку Томь.