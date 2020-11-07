Более 3,6 тыс. человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3 675 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 336 659", - сказала Ракова.

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Число выздоровевших пациентов в Москве, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 3 675. Об этом в субботу сообщила журналистам заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

По ее словам, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Выздоровевшим москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором может быть человек в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний. Кроме того, у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатит В и С.

Кроме этого, горожане, которые перенесли коронавирус, могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.