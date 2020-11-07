Ученики 6-11-х классов на Ямале с 9 ноября перейдут на дистанционное обучение

ТАСС, 7 ноября. Школьники 6-11-х классов в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) с начала второй учебной четверти будут обучаться в дистанционном режиме. Соответствующее решение приняло правительство региона, сообщает в субботу региональный оперативный штаб.

"С 9 ноября часть школьников Ямала переходит на дистанционное обучение - это 6-11-е классы. Очно будут обучаться 1-5-е классы. Дистанционный режим обучения старшеклассников продлится до 30 ноября", - говорится в сообщении.

По данным штаба, студенты профессиональных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования ЯНАО, с 9 по 30 ноября переводятся на смешанный тип обучения. Теоретический материал они будут изучать дистанционно, а практические занятия посещать малыми группами в очном режиме со строгим соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.

Согласно опубликованной правительством статистике, за все время в регионе заразились 21 699 человек, выздоровели 15 159 человек, 155 умерли.