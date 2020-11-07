Медработники оренбургской клиники получили выплаты после проверки прокуратуры

ТАСС, 7 ноября. Оренбургская транспортная прокуратура внесла представление в отношении руководства больницы "РЖД-Медицина", которое не создало врачебные комиссии для расследования случаев заражения медиков коронавирусом. После вмешательства надзорного ведомства сотрудникам учреждения выплачено более 650 тыс. рублей, сообщила в субботу пресс-служба уральской транспортной прокуратуры.

"Установлено, что руководством ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" г. Оренбург врачебные комиссии по расследованию страховых случаев, связанных с наличием у работников больницы заболевания коронавирусной инфекцией, не создавались. Это явилось препятствием для реализации врачами и медицинским персоналом своих прав на получение страховых сумм. После внесения представления Оренбургским транспортным прокурором руководством больницы незамедлительно созданы врачебные комиссии, проведены заседания в отношении 43 работников, получивших заражение", - говорится в сообщении.

Были подготовлены документы на выплату, которые направили в Фонд социального страхования РФ. В результате медицинским работникам выплачено 680 тыс. рублей. Продолжаются комиссионные расследования страховых случаев и контроль за обеспечением выплат другим заболевшим медицинским работникам, добавили в прокуратуре.

По данным оперштаба области, по состоянию на 6 ноября заражение коронавирусной инфекцией подтверждено у 18 674 жителей, выздоровели 16 157 человек. В стационарах находится 1 245 пациентов с диагнозом COVID-19, 357 из них в тяжелом состоянии. Всего в регионе зарегистрировано 135 летальных случаев.