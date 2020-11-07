Главврача больницы, где лечили Навального, назначили главой омского Минздрава

ТАСС, 7 ноября. Главврач Омской больницы скорой медицинской помощи №1, в которой лечили Алексея Навального, Александр Мураховский назначен главой Министерства здравоохранения Омской области. Об этом в субботу сообщила пресс-служба правительства региона.

Александр Мураховский до назначения возглавлял омскую больницу скорой медицинской помощи №1, в которую в конце августа доставили в состоянии комы Алексея Навального.

Мураховский начал работу в омском здравоохранении с 1995 года, возглавлял ряд больниц, с 2018 года БСМП №1. За два года на базе учреждения открыт региональной сосудистый центр для лечения острого коронарного синдрома и острых нарушений мозгового кровообращения с применением рентгенохирургических методов диагностики и лечения. Ожоговое и токсикологическое отделения выполняют функции областных центров. В 2020 году, оставаясь главврачом БСМП № 1, Мураховский принял на себя руководство еще одним учреждением - городской больницей № 1 им. А. Н. Кабанова.

Вечером 27 октября два экипажа машин скорой помощи привезли двух пациентов в возрасте 70 и 85 лет с подозрением на COVID-19 и тяжелым поражением легких к зданию омского Минздрава. Медики заявили, что в течение нескольких часов возят больных по городу, так как больницы отказываются их принять. В результате в машинах начал заканчиваться кислород, необходимый для поддержания жизнедеятельности пациентов. В четверг, 5 ноября, губернатор Александр Бурков отправил в отставку министра здравоохранения региона Ирину Солдатову.

В новость были внесены изменения (09:53 мск) - добавлена информация о министре в четвертом абзаце