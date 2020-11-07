Хайнань провел первый международный форум, посвященный сотрудничеству в океанической сфере

ХАЙКОУ, 7 ноября. /ТАСС/. Южная китайская провинция Хайнань организовала первый форум на тему международного сотрудничества и совместного глобального управления в океанической сфере. Как сообщила газета "Хайнань жибао", в мероприятии приняли участие специалисты из 28 стран и регионов мира.

Данный форум представляет собой платформу для дискуссий представителей международного академического сообщества по вопросам, касающимся океанической сферы. Эксперты и ученые из Китая, Швеции, Австралии, Канады, Испании и других стран поделились практическими результатами сотрудничества в акваториях Европейского союза, Антарктического и Арктического регионов, а также в Ормузском проливе. Участники диалога пришли к выводу, что нынешние механизмы сотрудничества нуждаются в срочном усовершенствовании, и международному сообществу необходимо сообща решать современные проблемы в океанической сфере.

"Общество в настоящее время переживает беспрецедентный кризис экосреды океана", - цитирует издание участвовавшего в форуме главу Национального института по исследованию Южно-Китайского моря У Шицуня. Он указал на такие проблемы, как загрязнение океанов мусором и истощение рыбных ресурсов. По его словам, это может привести к сокращению биоразнообразия и нанести ущерб мировой экономике. Руководитель Исследовательского центра стратегии и безопасности Университета Цинхуа Фу Ин, также участвовавший в мероприятии, отметил, что в силу особой "всеобщей и текучей" природы океана, "ни одна из стран не может решать глобальные или региональные проблемы океана самостоятельно и независимо".

Организаторами форума выступили Национальный институт по исследованию Южно-Китайского моря, Исследовательский центр по изучению Южно-Китайского моря Китая и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а также Китайско-американский исследовательский центр и Китайский колледж Университета Альберты.