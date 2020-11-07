Опекуны и попечители смогут дистанционно оформлять пособия и льготы с 2021 года

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Опекуны и попечители с 2021 года получат возможность оформления пособий и льгот для своих подопечных через портал госуслуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщила в субботу пресс-служба кабмина РФ.

"Теперь для получения мер социальной поддержки гражданам не придется представлять документы, подтверждающие статус попечителя или опекуна. Госорганы будут сами получать эту информацию через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). До конца 2020 года в ней будут собраны сведения обо всех законных представителях граждан (опекунах, попечителях, родителях). Это поможет дистанционно оформлять любые пособия и льготы, предназначенные гражданину, от лица которого действует попечитель или опекун, - от детских пособий и разрешений на бесплатную парковку до льгот на лекарства, медицинские изделия и лечебное питание", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данные меры позволят также защитить граждан, от имени которых действуют законные представители.

"Например, если опекун или попечитель будет совершать юридически значимое действие от имени представляемого им гражданина - покупать квартиру или давать согласие на сделку, его права можно будет проверить в государственной информационной системе", - пояснили в пресс-службе.