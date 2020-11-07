На Ставрополье разработали новый туристический маршрут посещения промышленных предприятий

ПЯТИГОРСК, 7 ноября. /ТАСС/. Трехдневный туристический маршрут "Промышленное Ставрополье" разработан в регионе. Он будет включать посещение фермерских хозяйств, винодельческих заводов, фабрик изготовления изделий из меха и других предприятий, сообщил ТАСС министр туризма и оздоровительных курортов края Александр Трухачев.

"У нас в крае разработан новый трехдневный турмаршрут "Промышленное Ставрополье", который включает посещение промышленных объектов показа. Среди них фермерские хозяйства, винодельческие заводы, специализированные фабрики изготовления изделий из меха и кожи и другие предприятия", - сказал Трухачев.

По его словам, в программы экскурсий и инфотуров включаются предприятия, готовые к приему туристов. Для участников организуется показ современного состояния предприятия, ознакомление с технологическим процессом производства, а также с ретроспективными и историческими выставками, музеями предприятий. Продвижение данного маршрута планируется совместно с министерством энергетики, промышленности и связи края и Агентством стратегических инициатив.

"Также сейчас ведется работа по формированию реестра объектов промышленного туризма Ставропольского края, в который в настоящее время включено более 30 объектов промышленного туристского показа", - добавил министр.