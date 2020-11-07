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Синоптики прогнозируют новый суточный рекорд теплой погоды в Санкт-Петербурге

Максимальную температуру воздуха 7 ноября - 11,2 градуса тепла - установили в 1930 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха может быть установлен в Санкт-Петербурге в субботу, в прогнозе - до 12 градусов тепла. Об этом сообщил на своей странице в "Facebook" ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"Температура воздуха плюс 10-12 градусов, по [Ленинградской] области плюс 8-13 градусов. Cуточный рекорд максимальной температуры воздуха в Санкт-Петербурге для 7 ноября составляет плюс 11,2 градуса и установлен в 1930 году. Возможно, сегодня мы станет свидетелями его обновления", - написал синоптик.

По приведенным им данным, температурные показатели в этот день на 6-7 градусов превысят норму. Ожидается переменная облачность и полное отсутствие дождей.

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