Вторая четверть начнется в школах Хабаровского края в очном формате

ХАБАРОВСК, 7 ноября. /ТАСС/. Школы Хабаровского края приступят к обучению в очном формате с началом второй учебной четверти, сообщила в субботу пресс-служба правительства региона.

"В Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и всех районах края вторая учебная четверть для школьников 1-11 классов начнется с 9 ноября в очном формате с неукоснительным соблюдением всех норм СанПиН, рекомендаций и требований Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

Так, в школах будут измерять температуру, потоки учащихся будут разделять, чтобы избежать скопления людей, а в учебных аудиториях проводить регулярное проветривание, уборку и обработку поверхностей. Учащихся и сотрудников образовательных учреждений с симптомами заболеваний или повышенной температурой будут отстранять от занятий. На карантин класс могут закрыть при выявлении хотя бы одного случая заражения коронавирусной инфекцией, либо если около 50% учащихся находятся на больничном.

Вместе с тем пресс-служба отмечает, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации будут рассматриваться дополнительные меры, при необходимости отдельные классы могут быть переведены на дистанционное обучение.

По данным на пятницу, за сутки в регионе было зарегистрировано 236 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 17 677 случаев заражения, 11901 человек выздоровело. В крае развернута 2 951 койка для лечения заразившихся, свободно из них 525.

В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный властями весной. В конце октября была приостановлена работа театров, цирков и детских игровых комнат. С 5 ноября в крае были установлены новые ограничительные меры для снижения темпов распространения коронавирусной инфекции. В частности, были введены ограничения на присутствие болельщиков на матчах регулярного чемпионата России по хоккею с мячом и игр чемпионата КХЛ, которые проходят в спортивных объектах закрытого типа.