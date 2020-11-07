Коэффициент распространения коронавируса в РФ и Москве поднялся до максимума с 1 ноября

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу увеличился до 1,09, в Москве - до 1,15, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Это максимальные значения обоих показателей с 1 ноября.

Ни в одном из десяти регионов с наибольшим числом заболевших коэффициент не оказался меньше единицы. В Ростовской области он составляет ровно 1, в Воронежской - 1,01, в Ханты-Мансийском автономном округе и Свердловской области - 1,02, в Иркутской - 1,04. В Красноярском крае показатель поднялся до 1,06, в Нижегородской области - до 1,08, в Подмосковье - до 1,09.

Выше всего коэффициент по-прежнему в Санкт-Петербурге, где он поднялся до 1,26 - максимума с 8 октября. В городе за сутки выявили 1 258 случаев заражения, что стало самым большим значением с начала пандемии.

Заболеваемость в России растет с начала сентября. За это время количество выявляемых случаев заражения в стране увеличилось в четыре раза - с 5 тысяч до более 20 тысяч.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.