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Пандемия COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1 414 пациентов с коронавирусом

За сутки в столице подтвердилось 5 829 новых случая заражения коронавирусной инфекцией

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Количество госпитализированных пациентов с коронавирусом в Москве за последние сутки составило 1 414, на ИВЛ в больницах находятся 367 человек. Об этом сообщили в субботу в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу.

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"Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице подтверждено 5 829 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1 414 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 367 человек", - говорится в сообщении.

В оперативном штабе уточнили, что 11,2% среди заболевших - дети, 44% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,3% - от 46 до 65 лет, еще 9,6% - от 66 до 79 лет. 3,9% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Штаб напомнил о необходимости соблюдения режима самоизоляции горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, а также о важности ношения масок и перчаток в общественных местах и соблюдения социальной дистанции.

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