Эксперт заявил, что ношение масок снижает риск тяжелой формы COVID-19

МАДРИД, 7 ноября. /ТАСС/. Заболевание, вызываемое новым коронавирусом (COVID-19), протекает в более легкой форме у пациентов, которые заразились, находясь при этом в маске. Об этом агентству EFE заявил специалист по инфекционным заболеваниям, директор медицинского центра Международного университета Риохи Висенте Сориано, возглавлявший исследование, в ходе которого была собрана информация о вспышках, произошедших в Мадриде во время первой волны пандемии.

Как уточнил эксперт, в ходе исследования удалось "сравнить уровень передачи [заболевания] и госпитализации". Например, был проведен анализ в ходе вспышки в доме, где проживали монахини, где заразился 21 из 25 человек. Несмотря на то, что примерно половина сожителей была старше 65 лет, никому из них не потребовалась госпитализация. Специалист связал это обстоятельство с мерами социального дистанцирования и ношением масок.

Другая вспышка произошла после встречи группы из 10 человек, которые провели вместе три часа в закрытом помещении без масок и соблюдения дистанции. В результате все они заразились коронавирусом, четверым потребовалась госпитализация. "Похоже на то, что воздействие низких доз коронавируса может привести к заражению, но симптомы будут менее серьезными", - подчеркнул Сориано.

По его мнению, ношение масок способствует снижению риска заражения, а если оно все же произошло, "это будут менее тяжелые формы болезни, поскольку инокулят (концентрация вируса, которое оказывает воздействие) ниже". Иными словами, использование маски "может иммунизировать против тяжелых форм COVID-19", считает специалист.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта ВОЗ признала ее пандемией.