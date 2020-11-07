В МВД выступили против снижения штрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км/ч

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. МВД России категорически против снижения штрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км/ч, в новой редакции КоАП не изменится величина штрафа. Об этом сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1".

"Мы категорические противники такого нововведения - сокращения штрафуемого порога с 20 до 10 км/ч. Могу успокоить, что позиция МВД учтена в новой редакции КоАП и даже величина штрафа не меняется", - сказал он.