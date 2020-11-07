В МВД с начала года поступило 16,5 тыс. сигналов о пьяных водителях за рулем

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. /ТАСС/. Полиция приняла 16,5 тыс. сигналов с начала года о нетрезвых водителях за рулем. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1".

"Надо отметить, что общественность стала более активной в этом вопросе - 16,5 тыс. к нам поступило сигналов в текущем году о том, что гражданин лично видит, как пьяный водитель садится за руль", - сказал он.

Также министр отметил, что полицией установлены 370 тыс. фактов управления автотранспортом нетрезвыми водителями. "И если бы они не были задержаны, то количество смертей от пьяных ДТП было бы гораздо больше", - сказал министр.