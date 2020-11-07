Югра направит 38 млн рублей на покупку медоборудования для лечения пациентов с COVD-19

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 ноября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа выделят из резервного фонда правительства региона 38 млн рублей на покупку медоборудования для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила в субботу пресс-служба регионального правительства.

"Выделить департаменту здравоохранения Югры бюджетные ассигнования из резервного фонда правительства Ханты-Мансийского автономного округа в размере 38 млн рублей в целях приобретения медицинского оборудования для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, власти планируют приобрести шесть единиц медоборудования для проведения гелий-кислородной терапии и два газификатора для больниц региона.

Рост заболеваемости в Югре наблюдается с 17 сентября, когда было зарегистрировано 76 случаев заражения за сутки. По данным регионального оперативного штаба, на 6 ноября зарегистрировано 29 636 случаев заражения коронавирусом, 274 человека умерли, 24 886 пациентов выздоровели. Регион занимает седьмое место в России по общему числу случаев заражения.

Режим обязательной самоизоляции в ХМАО продлен до 1 января 2021 года для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями. С 1 сентября регион перешел к третьему этапу снятия ограничений. Разрешены занятия спортом с соблюдением дистанции не менее 5 метров, с ограничениями работают фитнес-центры, предприятия сферы услуг. Открыты крупные магазины (до 800 кв. метров) и торговые точки, в том числе уличные. Со 2 ноября МФЦ разрешено работать по предварительной записи.