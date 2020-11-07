В Карелии из-за пандемии запретили проводить спортивные мероприятия

ПЕТРОЗАВОДСК, 7 ноября. /ТАСС/. Глава Карелии внес изменения в распоряжение о режиме повышенной готовности в регионе из-за пандемии коронавируса, включающие запрет на проведение спортивных мероприятий от международного до межмуниципального уровней. Исключение сделают только для проектов на открытом воздухе с участниками из республики, сообщили в субботу в пресс-службе правительства региона.

"Запрещено проведение в Карелии международных, всероссийских, межрегиональных, региональных и межмуниципальных спортивных и физкультурных мероприятий, за исключением проведения региональных и межмуниципальных спортивных и физкультурных мероприятий на открытом воздухе", - говорится в сообщении.

Помимо этого, для спортивных мероприятий, включенных в календарный план, вводится ограничение на количество участников - не более 50 человек. Во время занятия в бассейне на одной дорожке должны плавать не более четырех человек, в спортивных группах единовременно могут заниматься до 30 человек при обеспечении требований Роспотребнадзора. Людям старше 65 лет рекомендовано временно воздержаться от посещения спортобъектов.

Наполняемость залов театров и кинотеатров на территории Карелии не должна превышать 50% от максимально возможной. При этом, согласно опубликованному распоряжению, каждую пятницу необходимо направлять в Минкультуры республики информацию о количестве прошедших сеансов, концертов или спектаклей с числом присутствовавших на них зрителях и указанием вместимости помещения.

В то же время некоторые запреты, которые были внесены в предыдущую редакцию распоряжения, вновь скорректировали. Так, отменен запрет для жителей Петрозаводска и Кондопоги не посещать кафе и рестораны три дня в неделю с 12 до 16 часов, которые предполагались для обслуживания людей старше 65 лет, правило продолжает действовать только в отношении магазинов и сферы оказания услуг. Еще одно изменение коснулось организации учебного процесса, который перевели на дистанционный режим до конца осени для учащихся 5-8 и 10 классов. "При благоприятной эпидемиологической обстановке на территории муниципалитета школы, которые посещают менее 200 учеников, могут работать с 9 по 30 ноября в штатном режиме по согласованию с министерством образования республики", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, за все время пандемии в Карелии выявили 7 623 случая заражения, прирост за последние сутки составил 179 человек. Выздоровели за все время 4 725 пациентов, умерли 59 человек.