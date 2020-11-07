Небольшим школам Карелии разрешили работать в штатном режиме при хорошей эпидобстановке

ТАСС, 7 ноября. Власти Карелии приняли решение школам, где обучается меньше 200 человек, разрешить работать с 9 по 30 ноября в штатном режиме в случае благоприятной эпидемиологической обстановки. Об этом в субботу сообщает пресс-служба правительства региона.

"При благоприятной эпидемиологической обстановке на территории муниципального образования в школах, которые посещают менее 200 учеников, допускается организация работы с 9 ноября по 30 ноября в штатном режиме по согласованию с Министерством образования Карелии. Ранее было решено, что школьники всей республики 5-8-х и 10-х классов после осенних каникул переходят на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении.

Правила работы учреждений образования, спорта, культуры и общепита конкретизирует новое распоряжение главы Карелии. В документе отражено, что организации, реализующие программы спортивной подготовки, должны формировать группы не более 30 человек, соблюдая все требования Роспотребнадзора. Занятия в бассейнах разрешено проводить только при условии соблюдения правила - не более 4 человек на одну дорожку. Гражданам старше 65 лет рекомендовано воздержаться от посещения объектов спорта.

Распоряжением главы региона также регламентировано проведение международных, всероссийских, межрегиональных, региональных и межмуниципальных спортивных и физкультурных мероприятий - их можно проводить только на открытом воздухе. Наполняемость залов в театрах и кинотеатрах не должна превышать 50% от максимально возможного количества зрителей. В случае посещения музеев воспитанниками детских садов и школьниками по групповой заявке, группы должны быть сформированы из ребят одной группы (класса).

Жителям Петрозаводска и Кондопоги можно посещать объекты общественного питания без ограничения, ранее гражданам, не относящимся к категории лиц старше 65 лет, было не рекомендовано посещение мест общественного питания в понедельник, среду и пятницу с 12 до 16 часов.

По данным оперативного штаба, на утро субботы в Карелии выявлено 179 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев составляет 7 623. Выздоровели 4 725 пациентов, 544 находятся на лечении, 59 человек умерли.