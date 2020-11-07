Заражение норок коронавирусом выявили еще в пяти странах

"На настоящий момент шесть государств, а именно Дания, Нидерланды, Испания, Швеция, Италия и США, сообщили во Всемирную организацию по охране здоровья животных (OIE) о наличии вируса SARS-CoV-2 у норок на фермах", - говорится в опубликованном в Женеве информационном бюллетене ВОЗ.

Отмечается, что коронавирус в основном передается между людьми при близком контакте, однако "имеются также примеры передачи между людьми и животными". Случаи заражения SARS-CoV-2 были выявлены во время тестов у норок, собак, домашних кошек, львов и тигров. По данным ВОЗ, норки "заражаются от инфицированных коронавирусом людей". "Норки могут служить резервуаром для SARS-CoV-2, передавая вирус друг другу, и представляя риск в том, что касается передачи вируса от норок человеку. Люди могут затем передавать вирус внутри человеческой популяции. Может происходить также передача от человека норкам", - пояснили в ВОЗ.

Эксперты организации исходят из того, что при распространении инфекции между человеком и животными "возможна генетическая модификация вируса". Ее можно обнаружить посредством изучения последовательности генома. В Дании с июня 2020 года было обнаружено 214 случаев передачи коронавируса от норок людям. При этом в 12 из них, по состоянию на 5 ноября, речь шла об "уникальной разновидности" вируса. Все 12 случаев были выявлены в Северной Ютландии в Дании у людей в возрасте от семи до 79 лет: восемь инцифированных имели отношение к норковым фермам, а четверо - это местные жители. Первоначальные исследования указывают на то, что у этих пациентов клиническая картина, тяжесть протекания заболевания и передача вируса схожи с тем, как обычно ведет себя SARS-CoV-2, пояснили эксперты. "Тем не менее эта разновидность [вируса], которая известна как разновидность "очага 5", имеет комбинацию мутаций или изменений, которые прежде не наблюдались", - констатировали в ВОЗ.

На настоящий момент специалистам не ясно, какие последствия могут иметь эти мутации. Вместе с тем, результаты предварительных исследований говорят о том, что "конкретно эта связанная с норками разновидность [вируса], обнаруженная как у норок, так и у людей, привела к умеренному снижению чувствительности нейтрализующих антител", - говорится в информационном бюллетене ВОЗ. Для проверки этих выводов, правда, "требуются дальнейшие научные и лабораторные исследования". Они необходимы, чтобы "понять любые потенциальные последствия" для диагностики, лечения и вакцинации.

Норковые фермы под надзором

В ВОЗ обращают внимание на тот факт, что факты инфицирования, выявленные на норковых фермах, свидетельствуют о том, что популяция норок играет важную роль в передаче вируса и что необходимо тщательное наблюдение за ситуацией, особенно "вокруг районов, где обнаружены такие животные резервуары [вируса]".

Датское правительство приняло в среду решение об уничтожении всех норок на зверофермах после обнаружения случаев заражения среди животных для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. Известно, что коронавирус быстро распространился на 1 139 норковых фермах в Дании. Особенно сильно пострадали хозяйства Северной Ютландии.