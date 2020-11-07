Каникулы в школах Кабардино-Балкарии продлили до 15 ноября

НАЛЬЧИК, 7 ноября. /ТАСС/. Каникулы в школах Кабардино-Балкарии (КБР) продлили на одну неделю, до 15 ноября, для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в субботу глава региона Казбек Коков в своем "Instagram" .

Ранее в министерстве просвещения, науки и по делам молодежи региона сообщили ТАСС, что вторую четверть планируют начать в очном режиме с 9 ноября. По решению региональных властей каникулы по окончании первой четверти во всех школах региона начались с 26 октября и продлились две недели вместо одной из-за пандемии.

"Посчитал необходимым проинформировать вас о текущей ситуации по распространению коронавируса после оперативного совещания: на сегодня выявлено 83 заболевших, на койках 1 514 человек, общий коечный фонд составляет 1 820, свыше 300 коек у нас сегодня есть в резерве. Каникулы [школьные] продлились до 8 ноября, сегодня, учитывая то, что в последние две недели наблюдается определенная стабилизация, нет прироста больных на койки, для фиксирования данного результата [принято решение] продлить каникулы еще на одну неделю, до 15 ноября", - сказал Коков в видеообращении, подчеркнув, что "система здравоохранения работает в напряженном режиме, но справляется".

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в КБР, по состоянию на 7 ноября в регионе проведено 250 840 исследований путем тестирования (за сутки плюс 1 656), выявлено 10 689 случаев заражения коронавирусом (за сутки плюс 83). Из числа заболевших выздоровели 7 756 (за сутки плюс 47) человек, умерли 159 пациентов (за сутки - 1 человек). В госпиталях получают медицинскую помощь 1 514 пациентов, из них в реанимации - 86.