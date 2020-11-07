В МЧС назвали три основных фактора опасности использования летних шин зимой

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Использование летней резины на автомобилях в холодное время года повышает риск выезда автомобиля с дороги, увеличивает тормозной путь и может стать причиной опрокидывания машины. Эти три основных фактора опасности использования летних шин зимой содержатся в памятке, подготовленной Главным управлением МЧС России по Московской области.

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"Повышается риск выезда автомобиля за пределы дорожного полотна вследствие заноса. В несколько раз увеличивается тормозной путь, повышается вероятность опрокидывания автомобиля", - указано в памятке.

В середине октября в столичной ГИБДД сообщили, что автовладельцам надо начинать готовить автомобили к зиме, пройти техобслуживание и проверить зимние покрышки на пригодность. Производители зимних шин рекомендуют их установку при снижении среднесуточной температуры воздуха до пяти-семи градусов в течение недели. Замена резины позволяет водителю уверенно справляться с дорожными ситуациями, связанными с неблагоприятными погодными условиями, что поможет сократить количество дорожно-транспортных происшествий.

В Гидрометцентре посоветовали московским автомобилистам задуматься о смене летней резины на зимнюю в связи с похолоданием на следующей неделе.