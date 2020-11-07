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Теракт в Вене

Жители Вены приходят почтить память жертв теракта

Они приносят цветы, детские рисунки и зажигают лампадки
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© Дмитрий Валеев/ТАСС

ВЕНА, 7 ноября. /ТАСС/. Жители Вены в массовом порядке приходят почтить память жертв террористического акта в центре города. Люди зажигают лампадки, возлагают цветы, приносят детские рисунки с молитвами, которыми устелена брусчатка квартала "Бермудский треугольник", передает в субботу корреспондент ТАСС.

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Этот венский квартал, который известен увеселительными заведениями, был эпицентром вооруженной атаки на прохожих. 

Лампадками обложены места на брусчатке, которые полиция помечала в ходе следственных действий как точки ранения и гибели прохожих. В стенах домов видны следы от выстрелов из автоматического оружия. В эти выбоины люди втыкают цветы. Детские рисунки с молитвами разместили на заборах, окнах и стенах домов. Государственные флаги Австрии обрамлены черными траурными лентами.

Дежурство в квартале теракта продолжают нести усиленные вооруженные наряды спецназа "Кобра". 

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