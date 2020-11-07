Кабмин выделил четырем регионам Дальнего Востока 330 млн рублей на благоустройство

ВЛАДИВОСТОК, 7 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ приняло решение выделить Бурятии, Забайкалью, Амурской и Магаданской областям средства на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста. Об этом говорится в опубликованном на сайте кабмина списке решений, принятых на заседании 5 ноября.

В решении говорится, что средства будут направлены за счет перераспределения субсидий, которые выделяются регионам в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа". Документ подготовлен с учетом того, как были реализованы планы социального развития центров экономического роста в этом году.

В четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина сообщил, что эти четыре региона получат 330 млн рублей на благоустройство территорий. В частности, по словам главы правительства, выделенные средства позволят в Амурской области провести капитальный ремонт детских и спортивных площадок, в Бурятии - модернизировать материально-техническую базу авиационного техникума, а также реконструировать парк культуры и отдыха, школы и музей в Забайкальском крае. Кроме того, он напомнил, что во время рабочей поездки по Дальнему Востоку подробно обсуждал вопрос укрепления участка берега Охотского моря в бухте Нагаева. Эта дорога имеет стратегическое значение для Магаданской области и выделенные средства позволят провести необходимые работы.

Постановление о выделении дальневосточным регионам единой субсидии на строительство социальных объектов в центрах экономического роста в июне 2018 года подписал Дмитрий Медведев, занимавший в то время пост премьер-министра РФ. До 2022 года из федерального бюджета регионам выделят почти 100 млрд рублей. На эти деньги построят, отремонтируют и модернизируют больше 1 тыс. социальных объектов, в 47 объектах здравоохранения проведут ремонт, построят 24 больницы и 52 ФАПа, для 160 больниц на федеральные средства будет приобретено новое оборудование.

Всего на Дальнем Востоке 57 центров экономического роста, в которых живет 80% населения региона - 6,6 млн человек.