В Ингушетии продлили каникулы для учеников начальных классов до 16 ноября

МАГАС, 7 ноября. /ТАСС/. Осенние каникулы для учащихся начальной школы в Ингушетии продлили до 16 ноября, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе главы и правительства республики.

"В соответствии с изменениями, внесенными сегодня в указ главы Республики Ингушетия от 17 марта 2020 года № 49 "О введении режима повышенной готовности", осенние каникулы для обучающихся 1-4 классов образовательных организаций республики продлены до 16 ноября 2020 года включительно", - сказано в сообщении.

Отмечается, что также, согласно документу, до конца текущего месяца несовершеннолетним запрещено находиться в местах массового скопления людей без родителей или законных представителей.

Ранее каникулы для учеников начальных классов продлили со 2 по 8 ноября.

Режим повышенной готовности введен в Ингушетии до 1 декабря 2020 года указом главы республики Махмуд-Али Калиматова. В регионе запрещено проведение массовых мероприятий, также запрещена работа культурно-досуговых и развлекательных учреждений, ограничена деятельность организаций общепита после 21:00 мск и проведение свадеб в ресторанах площадью менее 400 кв. м. Всем работодателям рекомендовано перевести 30% персонала на дистанционный режим работы.