В России дипломы вузов могут получить "срок годности"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Документы о высшем образовании на следующих этапах развития высшей школы могут быть преобразованы в "дипломы по требованию", отражающие актуальный уровень знаний выпускника на момент предъявления. Такое мнение в субботу на своей онлайн-лекции в рамках открытия проектно-образовательного интенсива (акселератора) "Архипелаг 20.35" высказал спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

"Дипломы [в будущем] не могут быть замещены на профили компетенций, не могут быть замещены на портфолио. Они остаются, но они должны будут мигрировать в формат "диплом по требованию", который показывает актуальное состояние ваших знаний и компетенций в настоящий момент. То есть это, вспоминая нашу дискуссию с Нассимом Талебом (экономистом и автором книги "Черный лебедь" - прим. ТАСС), это дипломы с expiration date (англ. срок годности - прим. ТАСС), с некоторым заданным промежутком времени, когда он действителен", - сказал спецпредставитель президента РФ.

Песков назвал абсурдной практику выдачи дипломов "на всю оставшуюся жизнь", так как в этом случае невозможно гарантировать, что полученные выпускником знания сохранятся и будут актуальны в течение следующих десятилетий.

"Кто вам сказал, что он [выпускник] не забыл 95% того, что он там на самом деле изучил?" - добавил он.

Требования к системе образования

Среди требований, предъявляемых к системе высшего образования 2020-х годов, Песков назвал высокую скорость разработки программ обучения, которые бы максимально удовлетворяли требования рынка труда, нацеленность на подготовку команд профессионалов, а не отдельных специалистов, а также отказ от ряда стандартов.

"Профессиональные стандарты, образовательные стандарты, системы всяких квалификаций и все остальное, построенное в аналоговом мире, - это, конечно, надо оставить в 2010-х. Катастрофической ошибкой для страны и для образованного класса было бы весь этот хлам брать с собой в 2020-е годы. Он нас тормозит и фактически не дает нам получить образованных людей по требованию 2020-х годов и мы впрямую проигрываем конкурентоспособность страны на мировом рынке", - считает Песков.

Смешанный формат образования также обостряет потребность к развитию новой системы мотивации к самостоятельному развитию и контролю студентов, отметил эксперт. При этом качество подготовки специалистов в фундаментальных науках останется базовым требованием, предъявляемым к высшей школе в ближайшее десятилетие.

"Мы ожидаем, что сильные университеты сохранят тот уровень фундаментальной подготовки, который у них был, но "сожмут" ее по времени. <…> Требование фундаментальности, сохранение достижений советской высшей школы, безусловно, остаются приоритетом", - добавил спецпредставитель президента РФ.

Он также считает не менее важным требованием к вузам будущего стремление к интеллектуальной монополии в своих технологических областях, которая обеспечит лидерство университетов в международном масштабе.