МГТУ им. Баумана перейдет на гибридный формат обучения с 9 ноября

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Студенты МГТУ им. Н. Э. Баумана перейдут на гибридный формат обучения с 9 ноября, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе вуза.

"У нас нет онлайн-формата, нет по факультетам перехода. Это будет гибридная форма обучения, которая сочетает в себе дни, когда студенты учатся здесь, в университете, очно, и когда они учатся дистанционно, вне зависимости от того, на каком факультете они учатся. Все будет зависеть от каждой дисциплины, можно ли ее преподавать не находясь в университете. Мы начинаем с новой недели внедрять этот формат, с 9 ноября", - сообщил ТАСС представитель пресс-службы университета.