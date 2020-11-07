МГТУ им. Баумана перейдет на гибридный формат обучения с 9 ноября

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Студенты МГТУ им. Н. Э. Баумана перейдут на гибридный формат обучения с 9 ноября, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе вуза.
"У нас нет онлайн-формата, нет по факультетам перехода. Это будет гибридная форма обучения, которая сочетает в себе дни, когда студенты учатся здесь, в университете, очно, и когда они учатся дистанционно, вне зависимости от того, на каком факультете они учатся. Все будет зависеть от каждой дисциплины, можно ли ее преподавать не находясь в университете. Мы начинаем с новой недели внедрять этот формат, с 9 ноября", - сообщил ТАСС представитель пресс-службы университета.
Ранее в университете выявили некоторые грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, которые способствовали распространению новой коронавирусной инфекции как среди студентов, так и среди преподавателей.
В связи с этим управлением Роспотребнадзора по Москве проводилось эпидемиологическое расследование в четырех учебных корпусах университета. 29 октября вузу было разрешено возобновить очное обучение при условии постоянного контроля со стороны администрации учебного заведения всех противоэпидемических мероприятий.