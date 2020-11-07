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Пользователи сообщают о сбое в работе сервисов Google

В частности, проблемы коснулись поисковой системы и YouTube

ТАСС, 7 ноября. Проблемы в работе сервисов американской компании Google наблюдаются в субботу в ряде стран, в том числе в России. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

В частности, проблемы коснулись поисковой системы Google и видеохостинга YouTube.

Около 68% пользователей основного сайта Google пожаловались на проблемы в работе поискового сервиса, а 31% не могут войти в свою учетную запись. У большинства сообщивших о сбоях на YouTube (61%) не проигрываются видеоролики, еще 35% испытывают проблемы при загрузке веб-сайта, а 3% не могут зайти на свою страницу видеохостинга.

Жалобы на неполадки поступают преимущественно от пользователей из США, Франции, Италии, Испании, Нидерландов, Греции, Японии, Сингапура и Турции. В России с проблемами чаще всего сталкиваются жители Москвы, в основном московские пользователи жалуются на сбои в работе YouTube.

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