В Северной Осетии создадут кадровый резерв для борьбы с коронавирусом

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 ноября. /ТАСС/. В Северной Осетии по инициативе главы республики Вячеслава Битарова создадут кадровый резерв для борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам совещания оперативного штаба.

"В случае ухудшения ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией и увеличения количества больных в стационарах необходимо оперативно задействовать дополнительные медицинские кадры. Для этого нужно уже сейчас создать резерв из врачей, младшего и среднего персонала, который будет готов выйти на работу в "красную зону", - говорится в сообщении.

По данным руководителей медучреждений, с каждым днем в республике растет количество госпитализаций и вызовов врачей на дом.

"Ситуация продолжает оставаться напряженной, количество инфицированных с каждым днем растет. Возрастают и нагрузки на медиков. Но я требую, чтобы каждый относился к своим обязанностям с максимальной ответственностью. Надо делать все возможное, чтобы мы смогли достойно преодолеть эту болезнь", - отметил Битаров.

Он также указал на необходимость держать на контроле ситуацию с поставками кислорода в стационары и необходимость формирования его запаса на случай острой необходимости. Также в республике должен быть запас лекарственных средств, отметил глава.

Всего в республике COVID-19 подтвержден у 7756 человек (+70 за сутки), из них: 6674 выздоровели, 72 летальных случаев; число активных случаев (число больных в настоящее время) - 1010 человек.