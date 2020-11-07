В Кронштадте представили на выставке ретротехнику, использовавшуюся при освоении Арктики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Грузовой автомобиль "Студебекер", гидросамолет и другие образцы ретро-техники, использовавшейся для освоения Арктики, представили на выставке, которая открылась в субботу в парке "Патриот" в Кронштадте. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

"Среди экспонатов - гидросамолет, вездеходы, грузовой "Студебекер", образцы вооружения и военной техники. Разделы выставки освещают жизнь народов Севера, историю создания отечественного ледокольного флота, советских полярных станций, экспедиции 1920-1930-х годов, оборонительные бои в годы Великой Отечественной войны, послевоенную историю полярных исследований", - говорится в сообщении пресс-службы.

Выставка "Полярные победы России" показывает все этапы отечественного освоения Арктики - от путешествий землепроходцев XVII века до современных ледоколов и ледостойких платформ. Первую экскурсию по ней провел руководитель проекта Музейно-выставочного центра технического и технологического освоения Арктики кандидат исторических наук Павел Филин.

Экспозицию подготовили при содействии отделения Российского военно-исторического общества в Ленинградской области и Санкт-Петербурге, она будет постоянно размещаться в парке "Патриот". "Желающие смогут посетить выставку бесплатно, она работает в условиях повышенных противоэпидемиологических мер", - добавили в ЗВО.

Онлайн-уроки к годовщине парада в Москве 1941 года

В пресс-службе ЗВО также сообщили, что военнослужащие общевойсковой армии округа провели в онлайн-формате более 50 уроков мужества для школьников, воспитанников военно-патриотических клубов и юнармейцев, посвященных 79-й годовщине со дня проведения парада на Красной площади Москвы в 1941 году. Участниками онлайн-экскурсий стали более 500 учащихся учебных заведений Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Военный парад, состоявшийся 7 ноября 1941 года, имел важное международное значение и способствовал росту престижа СССР, напомнили в пресс-службе ЗВО. В то время немецкие войска находились в 50-100 км от столицы, Красная армия вела тяжелые оборонительные бои. В параде, подготовка к которому велась в строгой секретности, участвовали 28 тыс. 467 военнослужащих, он продолжался 25 минут. Военная техника была снаряжена полным боекомплектом: артиллерийские части прибыли на Красную площадь прямо с огневых позиций и после парада отправились на фронт.