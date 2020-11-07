В Москве 2,6 тыс. человек обеспечат безопасность на футбольных матчах РПЛ 8 ноября

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Около 2,6 тыс. человек будут задействованы в обеспечении безопасности футбольных матчей между командами "Динамо" и "Локомотив", ЦСКА и "Ростов", которые состоятся в Москве 8 ноября, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"8 ноября в Москве пройдут матчи 14-го тура сезона 2020/2021 гг. Российской премьер-лиги, для обеспечения правопорядка и безопасности которых будут привлечены около 2,6 тыс. человек. На Центральном стадионе "Динамо" состоится матч между командами "Динамо" и "Локомотив", а на стадионе ЦСКА в борьбе за очки сойдутся ЦСКА и "Ростов", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что охрану общественного порядка во время матча "Динамо" - "Локомотив" на Центральном стадионе "Динамо" будет обеспечивать наряд численностью около 1,5 тыс. человек, среди которых более 750 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, более 300 военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, а также около 400 полицейских и бойцов ОМОН.

"Для реализации задач по обеспечению общественной безопасности во время матча ЦСКА - "Ростов" на стадионе ЦСКА будут задействованы более 630 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, около 200 военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и около 160 сотрудников полиции и ОМОНовцев. Общественный порядок во время спортивного мероприятия будут обеспечивать свыше 1,1 тыс. человек", - сообщили в пресс-службе.

Стадионы и прилегающую к ним территорию в целях обеспечения антитеррористической безопасности заранее обследовали кинологи со служебными собаками и представители столичного ГУ МЧС России, сообщили в департаменте.