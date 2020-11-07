Около 20 тыс. противников антикоронавирусных мер собрались на митинг в Лейпциге

БЕРЛИН, 7 ноября. /ТАСС/. Около 20 тыс. человек собрались в Лейпциге (федеральная земля Саксония) на демонстрацию против антикоронавирусных мер. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС представитель местной полиции в субботу.

"Собрались около 20 тыс. человек", - сказал он. Представитель правоохранительных органов заявил о нарушениях общественного порядка со стороны демонстрантов, но не привел подробностей. Он не смог уточнить, были ли задержания.

Как пишет агентство DPA, большинство участников не носят маски и не соблюдают дистанцию.

С понедельника в ФРГ действует новый карантинный режим. Как минимум на месяц закрылись рестораны, бары и другие гастрономические заведения, блюда и напитки разрешено продавать только навынос.

Прекратили работу фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы. В отличие от карантина, который был весной, открыты детские сады и школы, а также парикмахерские и магазины. В общественных местах разрешено встречаться представителям максимум двух домохозяйств. Ночевать в отелях можно только в вызванных острой необходимостью случаях, а не в туристических целях.

Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в Германии выросло за последние сутки на 23 399, это является новым антирекордом. Умерли 130 человек с инфекцией. За все время пандемии инфекция была выявлена у 642 488 жителей Германии, от осложнений после заражения умерли более 11,2 тыс. пациентов.