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Пандемия COVID-19

Массовая вакцинация в столице, норки и новый препарат. Главное о коронавирусе за 7 ноября

© Александр Демьянчук/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 1 753 836 случаев заражения, из них новых — 20 396. За сутки умерли 364 человек, за весь период — 30 251.
  • В Курске разработали препарат, ускоряющий выздоровление после коронавируса. Предполагается, что препарат позволяет сократить процесс выздоровления на срок от 2 до 5 дней.

Москва

  • Всего зафиксировано 462 518 случаев заражения, из них новых — 5 829 (данные Оперштаба Москвы).
  • Массовая вакцинация от коронавируса "Спутником V" не только лиц из групп риска может начаться в Москве и Московской области в течение двух недель.

Мир

  • Всего зафиксировано 49,4 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Заражение норок коронавирусом выявили еще в пяти странах. По данным ВОЗ, животные заражаются от людей.
  • В Аргентине заявили, что создают условия для быстрой сертификации вакцины "Спутник V". Правительство страны приняло решение заменить режим обязательной изоляции, введенный в Буэнос-Айресе в марте на более мягкие ограничения. Теперь по столице можно будет передвигаться без специального разрешения. 
  • Общенациональный карантин повторно объявлен в Литве. Он будет действовать минимум три недели. В Польше закроются школы и магазины в ТЦ. В крупных городах Грузии вводится запрет на передвижение ночью.
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