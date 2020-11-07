Массовая вакцинация в столице, норки и новый препарат. Главное о коронавирусе за 7 ноября

Россия
- Всего зафиксировано 1 753 836 случаев заражения, из них новых — 20 396. За сутки умерли 364 человек, за весь период — 30 251.
- В Курске разработали препарат, ускоряющий выздоровление после коронавируса. Предполагается, что препарат позволяет сократить процесс выздоровления на срок от 2 до 5 дней.
Москва
- Всего зафиксировано 462 518 случаев заражения, из них новых — 5 829 (данные Оперштаба Москвы).
- Массовая вакцинация от коронавируса "Спутником V" не только лиц из групп риска может начаться в Москве и Московской области в течение двух недель.
Мир
- Всего зафиксировано 49,4 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Заражение норок коронавирусом выявили еще в пяти странах. По данным ВОЗ, животные заражаются от людей.
- В Аргентине заявили, что создают условия для быстрой сертификации вакцины "Спутник V". Правительство страны приняло решение заменить режим обязательной изоляции, введенный в Буэнос-Айресе в марте на более мягкие ограничения. Теперь по столице можно будет передвигаться без специального разрешения.
- Общенациональный карантин повторно объявлен в Литве. Он будет действовать минимум три недели. В Польше закроются школы и магазины в ТЦ. В крупных городах Грузии вводится запрет на передвижение ночью.