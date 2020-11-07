Массовая вакцинация в столице, норки и новый препарат. Главное о коронавирусе за 7 ноября

В Москве 2,6 тыс. человек обеспечат безопасность на футбольных матчах РПЛ 8 ноября

На Центральном стадионе "Динамо" состоится матч между командами "Динамо" и "Локомотив", а на стадионе ЦСКА пройдет матч между командами ЦСКА и "Ростов"

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