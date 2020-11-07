Мемориальное панно с портретами двух маршалов передали Самаре в честь парада Победы

САМАРА, 7 ноября. /ТАСС/. Властям Самары вручили мемориальное панно в честь Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. На доске, отлитой из сплава металлов, изображены участники исторического парада - маршалы Георгий Жуков и Константин Рокоссовский, сообщили в субботу в пресс-службе правительства Самарской области.

Вручение прошло во время парада Памяти в честь 79-й годовщины парада, состоявшегося на площади Куйбышева (так называлась Самара в советское время) в 1941 году.

"Когда мы задумывали проект с художником Владимиром Суровцевым и родственниками героя Союза Константина Рокоссовского, мы искали исторический момент, который бы увековечил яркое событие военных лет, отразил бы вклад в победу металлургической отрасли, к которой мы относимся. Таким сюжетом был определен Парад Победы 1945 года",- сказал директор группы компаний "Акрон Холдинг" Павел Морозов, поддержавший идею создания панно.

Во время вручения мемориальной доски прошло прямое включение с Москвой и Воронежем, где 7 ноября 1941 года также организовали военные парады. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул, что в Самаре в течение 10 лет в память о том параде проводится его реконструкция. Мероприятие привлекает десятки тысяч жителей региона. Планируется, что место для панно определит топонимическая комиссия.

Парад Памяти в Самаре проводится с 2011 года. В нем традиционно участвуют парадные расчеты регионов ПФО, Санкт-Петербурга, Воронежа и Москвы, а также другие участники. За годы проведения проект привлек 5 млн зрителей. В этом году из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки были отменены прохождение парадных расчетов, реконструкция боевых действий. Однако часть мероприятий началась до 7 ноября: на Куйбышевской площади в Самаре были организованы тематические дни, учреждения и предприятия представили свои интерактивные площадки с антуражем военного времени. Также была создана передвижная экспозиция из 20 стендов, посвященная истории Парада Памяти. Выезды выставки состоялись в Тольятти, Чапаевск, Кинель-Черкасский и другие муниципалитеты.